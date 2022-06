Fonti: mandato a ministri G7 di studiare price cap energia

Gli sherpa delle delegazioni del G7 hanno trovato l'accordo per dare mandato "con urgenza" ai ministri dell'Energia dei 7 Grandi di studiare l'applicazione del price cap sull'energia russa.

Lo rendono noto fonti vicine al dossier, rilevando come si tratti di "un passo in avanti rispetto al Consiglio di Bruxelles di fine giugno, che aveva dato come riferimento il mese di ottobre".