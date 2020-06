Floyd, leader afroamericani: primo comizio Trump a Tulsa è uno schiaffo 

"Scegliere quella data e venire a Tulsa (città teatro di un massacro razziale nei primi del 900, ndr) è totalmente irrispettoso, uno schiaffo in faccia a quanto accaduto": Lo afferma Sherry Gamble Smith, presidente della Black Wall Street Chamber of Commerce di Tulsa, commentando la scelta di tempo e luogo da parte di Trump per il suo primo comizio. A condannare la decisione altri leader della comunità afroamericana e la senatrice Kamala Harris.