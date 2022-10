Flotta ombra, Mosca aggira l'embargo Ue sul petrolio russo

Una "flotta ombra" di petroliere per aggirare l'embargo Ue, con proprietari sconosciuti si sta formando a livello globale "per servire gli interessi di Mosca".

Lo scrive l'agenzia di stampa Bloomberg. Già 240 navi sono state acquistate per trasportare il petrolio russo, in vista appunto dell'embargo Ue che entrerà in vigore il cinque dicembre. Secondo l'agenzia, nonostante le sanzioni occidentali, i dati di settembre sulle spedizioni di petrolio offshore dalla Russia hanno superato quelle di febbraio