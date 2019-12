Florida, sparatoria in base militare: Fbi indaga per terrorismo 

L'Fbi indaga sulla sparatoria nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, come atto di terrorismo. Lo ha detto in una conferenza stampa l'agente speciale Rachel Rojas, aggiungendo che il killer, Mohammed Alshamrani, sottotenente 21enne della Royal Saudi Air Force, sembra aver agito da solo e che non sono stati fatti altri arresti. "Stiamo indagando molto a fondo per scoprire il motivo del suo gesto", ha aggiunto.