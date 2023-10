Florida, rissa con sparatoria: due morti e 18 feriti

In Florida, a Ybor City, un quartiere di Tampa, due persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite in seguito a una rissa poi sfociata in una sparatoria.

Secondo il capo del dipartimento di polizia della città, Lee Bercaw, la rissa è scoppiata alle prime ore del mattino, quando stavano chiudendo i bar ed erano comunque presenti centinaia di persone. Un uomo si è costituito.