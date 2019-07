Florida, lascia una mancia da 5mila dollari con la carta di credito del fidanzato per vendetta: arrestata

La lite è scoppiata dopo il rifiuto da parte del fidanzato, Michael Crane, di pagarle un biglietto aereo per Buffalo (New York), dove vivono i genitori della ragazza. A quel punto, per ragioni ancora da chiarire, sembra che il giovane si sia allontanato, lasciando il portafogli con la carta di credito sul tavolo. Ed è proprio in questo momento, come riporta la Cbs, che Serina Wolfe ha deciso di vendicarsi lasciando alla cameriera che li aveva serviti quella mancia da sogno, pari a 5mila dollari (circa 4.500 euro).



Martedì la 24enne è stata arrestata in seguito alla denuncia del fidanzato che, il giorno successivo, si è accorto di quanto accaduto. Alla polizia della contea di Pinellas, il giovane ha raccontato che inizialmente era convinto che la ragazza fosse ubriaca e che avesse usato quei soldi per acquistare un biglietto aereo per Buffalo. Durante l'interrogatorio Serina ha ammesso di aver lasciato la maxi-mancia e ora si trova nel carcere di Pinellas County in attesa di processo.



Inizialmente la storia della maxi-mancia è stata accolta con grande favore dai media della Florida. La cameriera aveva appena perso il suo cane e pensava che si trattasse di un bel gesto da parte della Wolfe. Ma la realtà era ben diversa e per Michael, oltre al danno, potrebbe arrivare anche la beffa: il ragazzo, infatti non ha la certezza di vedersi riaccreditare la somma in quanto in Florida la legge stabilisce che la restituzione delle mance dipende dalla volontà dei camerieri e del titolare del ristorante.