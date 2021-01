Florida, incitava a risposta armata contro sostenitori Trump: arrestato

ansa

Le autorità federali degli Stati Uniti hanno arrestato in Florida un uomo che incitava sui social ad una contromanifestazione armata in risposta alle proteste pro Trump annunciate per domenica alla Florida Statehouse. Secondo gli inquirenti l'uomo, l'ex militare Daniel Baker, stava reclutando attivamente proseliti e ha pubblicato un video in cui mostrava se stesso con numerose armi.