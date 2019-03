Fisco, Ong Oxfam: paradisi Ue tolgono 35 mld a Roma, Parigi e Madrid

Italia, Francia, Spagna e Germania hanno perso circa 35,1 miliardi di euro in gettito fiscale, a causa dello spostamento di profitti delle aziende in Europa che finiscono per l'80% in Olanda, Lussemburgo e Irlanda. La denuncia arriva da Oxfam nel suo ultimo rapporto sui paradisi fiscali relativi al 2015. "Per rimanere leader nella lotta all'evasione, la Ue dovrebbe prima mettere in ordine la sua casa", scrive l'Ong.