First Republic Bank, banche depositeranno 30 miliardi di dollari contro fallimento

"Salvare la First Republic Bank", che da giorni è in forte flessione in Borsa, è l'appello lanciato dalla Casa Bianca alle principali banche statunitensi.

Gli istituti di credito hanno risposto all'appello e ora sono vicine al raggiungimento di un accordo per depositare circa 30 miliardi di dollari. Lo riferisce Bloomberg citando alcune fonti, spiegando che l'operazione è coordinata dal governo Usa. Del gruppo fanno parte JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley e altri istituti, US Bancorp, Truist Financial e PNC Financial Services Group. Le banche più grandi, tra cui JPMorgan, Bank of America e Citigroup, contribuirebbero con 5 miliardi di dollari di depositi ciascuna, mentre le banche più piccole contribuirebbero con importi minori.