Finlandia, ultradestra preparava attentato: cinque arresti a Helsinki

Ansa

Cinque uomini legati agli ambienti di estrema destra sono stati arrestati ad Helsinki, in Finlandia, con l'accusa di terrorismo per aver pianificato un attentato. I cinque, tutti intorno ai 25 anni, "mostrano tendenze accelerazioniste", ha detto in una conferenza stampa l'esperto dei servizi di sicurezza Supo, Eero Pietila. L'accelerazionismo è un'ideologia suprematista bianca, i cui seguaci mirano a seminare tensioni interrazziali nella società.