Finlandia, via libera a legge che limita l'uso dei cellulari a scuola

La Finlandia ha approvato una legge per limitare l'uso di telefoni e altri dispositivi mobili durante la giornata scolastica, per timore del loro impatto sul benessere e sull'apprendimento degli studenti. Lo scrive il Guardian. In base alle modifiche approvate dal parlamento finlandese, che entreranno in vigore ad agosto, l'uso dei dispositivi mobili sarà severamente limitato durante le lezioni. Gli studenti potranno utilizzarli solo con il permesso dell'insegnante per motivi di salute o di studio.