Finlandia, il governo smentisce l'ipotesi della settimana da 4 giorni lavorativi

L'idea di tagliare drasticamente l'orario di lavoro fu esposta dalla Marin (la più giovane premier di sempre al mondo con i suoi 34 anni) in occasione del 120° anniversario del Partito socialdemocratico.

"Una settimana lavorativa di quattro giorni, una giornata lavorativa di sei ore, perché non potrebbe essere questo il passo successivo? Otto ore sono la verità finale?", disse la Marin il 17 agosto.

In Finlandia attualmente si lavora in media per 30 ore a settimana, in linea con la media europea. Secondo gli ultimi dati dell’Ocse, i Paesi europei dove si lavora più ore sono Italia, Grecia ed Estonia. Gli italiani sono impegnati in media 33 ore alla settimana, sette in più rispetto alla Germania.