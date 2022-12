Financial Times: "Volodymyr Zelensky Persona dell'anno 2022"

Volodymyr Zelensky un Churchill dell'era social - Secondo il Financial Times merita l'appellativo Persona dell'anno, "proprio perché come Winston Churchill che si rivolse alla radio per radunare il suo Paese", Zelensky "ha usato i social media per fare una campagna incessante per ottenere il sostegno militare e finanziario dell'Occidente, trasformando la condizione del suo popolo in una leva morale sui leader europei e statunitensi. Ha convinto gli europei a sostenere gli enormi costi della resistenza a Putin e a offrire a Kiev un percorso di adesione all'Ue".

L'intervista e la voglia di normalità - In un'intervista al quotidiano britannico, Volodymyr Zelensky ha ricordato i primi giorni dell'invasione affermando di non essere veramente coraggioso: "Sono più responsabile che coraggioso... odio deludere le persone". Il presidente ucraino ha poi auspicato il ritorno a una vita normale: "Voglio solo catturare una carpa nel fiume Dnipro".

Attaccata la città natale di Volodymyr Zelensky - Una normalità che non sembra essere vicina. Proprio la notte scorsa una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite in un attacco missilistico sferrato da Mosca su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky nella regione di Dnipropetrovsk: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentyn Reznichenko, come riporta Ukrinform. Secondo quanto riferito da Reznichenko, le forze russe hanno attaccato anche il distretto di Nikopol e la comunita' di Marhanets, senza provocare feriti o vittime.