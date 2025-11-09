Logo Tgcom24
Mondo
Massima allerta dalle autorità

Filippine, quasi un milione di persone evacuate per l'arrivo del super-tifone Fung-wong

09 Nov 2025 - 07:17
Quasi un milione di persone sono state evacuate nelle Filippine prima dell'atteso arrivo del tifone Fung-wong a tarda notte sulla costa orientale. Si prevede che Fung-wong porterà vento e forti piogge su ampie zone dell'arcipelago. Per lunedì sono state disposte la chiusura di scuole e uffici governativi in tutta l'isola principale di Luzon, compresa la capitale Manila, dove finora sono stati cancellati quasi 300 voli. Catanduanes, una piccola isola che il servizio meteorologico statale ha definito "colpita direttamente", è stata colpita da vento e pioggia nelle prime ore di stamattina.

