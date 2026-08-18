Filippine, studente uccide a colpi di pistola tre persone e poi si suicida

Uno studente delle superiori, armato di due pistole, ha ucciso a colpi d'arma da tre persone, e ne ha ferite altre nove, prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Lo riferisce il sindaco di Zamboanga, Khymer Adan Olaso, dichiarando che il sospettato indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco avvenuto martedì presso la scuola superiore all'interno del campus dell'università Ateneo de Zamboanga. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Olaso ha riferito alla radio DZBB che lo studente ha poi sparato a un compagno, che è morto, prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto, separato dal campus principale dell'università cattolica nella città portuale di Zamboanga.