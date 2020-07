Fifa, indagato il presidente Infantino: procedimento in Svizzera

In Svizzera è stato avviata un'inchiesta nei confronti del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il caso è collegato a un incontro che il numero uno del calcio mondiale ha avuto con il procuratore generale svizzero Michael Lauber. Il procedimento penale è stato avviato "in particolare per abuso di autorità, violazione del segreto d'ufficio e ostruzione di un'azione criminale".