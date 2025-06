Una nave cargo che trasportava oltre 3.000 automobili ha preso fuoco nel nord dell'Oceano Pacifico, a circa 300 km a largo delle isole Aleutine, che dall'Alaska si estendono verso la Russia. I 22 membri dell'equipaggio sono stati salvati dalla Guardia costiera dell'Alaska, mentre l'incendio continua e a bordo ci sono quasi 2.000 tonnellate di carburante. Lo riporta il sito di Fox News, che segnala come non si conoscano ancora le cause del rogo.