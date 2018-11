Ferguson, la polizia arresta una 12enne Afroamericano ucciso a Indianapolis

Continuano le manifestazioni in ricordo di Micheal Brown e gli scontri tra i manifestanti e la polizia a Ferguson , in Missouri. Gli agenti hanno eseguito una serie di arresti tra cui quello di una ragazzina di 12 anni. Il fermo ha scatenato l'indignazione dei dimostranti, riuniti fino a tardi per esprimere il loro "no" alla violenza. "Ha 12 anni come li aveva Tamir Rice (giovane ucciso da un poliziotto nell'Ohio, ndr)", affermano.

Police arrested & detained this 12 year old girl. 12 years old. Tamir Rice was 12. #Ferguson pic.twitter.com/X8wHfXI2Gi

Mentre a Ferguson si manifesta contro l'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine, a Indianapolis la polizia ha ucciso a colpi di arma da fuoco un ragazzo afroamericano di 15 anni, Andrew Green, per non essersi fermato a uno stop e per aver anzi accelerato per scappare a bordo di un'auto probabilmente rubata. E' quanto accaduto, riporta la stampa americana, nella notte di domenica.



Resta in gravi condizioni un altro ragazzo, Tyrone Harris, ferito dagli agenti. Secondo la versione della polizia il giovane, 18 anni, era armato e ha sparato contro di loro. Secondo il padre non aveva armi. Il giovane è stato operato ma resta in condizioni molto gravi.