Fed, Powell: "In Usa ripresa economia solo dopo il vaccino"

Secondo il presidente della Fed, Jerome Powell, "anche se ci sarà un rimbalzo nella seconda metà dell'anno, senza un vaccino per il coronavirus la piena ripresa dell'economia americana non potrà avvenire": In una intervista alla Cbs Powell ha spiegato comunque come la crisi economica provocata dalla pandemia non sarà come la Grande Depressione degli anni 30, "Grazie a una economia forte prima della crisi e delle banche solide".