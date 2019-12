Fed conferma stime crescita economia Usa, nel 202o Pil +2%

La Fed lascia invariate le stime di crescita per l'economia americana per il 2020, 2021 e 2022. Per il prossimo anno il Pil è previsto crescere del 2%, per il 2021 dell'1,9% e per il 2022 dell'1,8%. "Le prospettive economiche americane restano favorevoli nonostante i rischi", ha spiegato il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che la politica monetaria è ben posizionata per sostenere la ripresa economica che va avanti da 11 anni.