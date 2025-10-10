Logo Tgcom24
Mondo
3mila riassegnazioni

Media: un quarto degli agenti Fbi in Usa ora lavora su immigrazione

10 Ott 2025 - 01:22
Quasi un quarto degli agenti dell'Fbi negli Stati Uniti è attualmente assegnato all'applicazione delle leggi sull'immigrazione, con la percentuale che sale fino al 40% negli uffici sul campo più grandi del Paese. Lo rivelano dati del Bureau ottenuti dal senatore democratico Mark Warner e condivisi con il Washington Post. L'elevato numero di riassegnazioni, circa 3mila, riflette la profonda riorganizzazione dell'agenzia sotto la direzione di Kash Patel, che si era concentrata sulle minacce alla sicurezza nazionale dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Gli agenti sono stati distolti da compiti legati a crimini informatici, traffico di droga, terrorismo, controspionaggio e altro ancora per lavorare con l'Ice nell'individuazione e arresto di persone presenti nel Paese illegalmente. 

fbi
immigrazione
usa