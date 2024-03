Farnesina: "Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia"

La Farnesina ha reso noto che tre cooperanti italiani, impegnati in attività di cooperazione per l'OSC Cesvi in Tunisia, sono stati posti in stato di fermo nei giorni scorsi, insieme ad un altro membro dello staff Cesvi, per presunte irregolarità legate a prelievi di denaro da una banca locale.

I tre cooperanti operano su alcuni progetti in Libia, Paese il cui sistema bancario mantiene una serie di limitazioni che rendono necessari, per chi vi si trova a operare e abbia necessità di valuta, periodici prelievi di denaro in Tunisia. Fin dall'inizio della vicenda l'ambasciata a Tunisi, in stretto coordinamento con la Farnesina, ha assicurato assistenza ai connazionali ed è in costante contatto con Cesvi, che sta fornendo tutte le necessarie informazioni alle autorità inquirenti per consentire un rapido chiarimento e arrivare a un rapido rilascio di tutte le persone coinvolte.