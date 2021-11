Etiopia, rilasciato il cooperante italiano Alberto Livoni

Ansa

E' stato liberato Alberto Livoni, l'operatore umanitario emiliano finito in cella in Etiopia accusato di aver finanziato un movimento terroristico locale. Ad annunciare la notizia è stata l'associazione Volontariato internazionale per lo sviluppo per la quale Livoni era ad Addis Abeba. Ancora in cella altri due cooperanti.