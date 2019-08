Farage all'attacco della famiglia reale: nel mirino anche Harry e Meghan

"Se parliamo di suo figlio, Charlie boy. Oh mio dio, oh mio dio, le sue battaglie per il clima, oh mio dio", ha detto riferendosi al principe Carlo. "E di sua madre, sua altezza reale era una fumatrice incallita, bevitrice di gin, in leggero sovrappeso che è campata 101 anni... Che posso dire, Charlie boy ora ha 70 anni, speriamo che lei (Elisabetta, ndr) viva ancora a lungo", ha attaccato Farage.



Il politico è poi passato all'attacco del principe Harry e della moglie Meghan Markle. "Se voglio che la regina viva abbastanza a lungo da impedire a Charlie boy di diventare re, vorrei che Charlie Boy vivesse ancora più a lungo e William vivesse per sempre per impedire a Harry di diventare re". E poi, sulla scelta dei neogenitori di avere solo due figli per motivi ambientalistici: "E' irrilevante se poi al mondo ci sono 2,6 miliardi di cinesi e indiani".