Fake news, nuovo piano d'azione Ue in vista delle elezioni di maggio

In vista delle elezioni europee di maggio e di quelle negli Stati membri fino al 2020, l'Ue ha lanciato un nuovo piano d'azione contro le fake news. Con le nuove misure, le risorse per le Task force all'interno del Servizio di azione esterna di Federica Mogherini per identificare i focolai di disinformazione vengono più che raddoppiati (da 1,9 a 5 milioni) e viene creato un sistema di allerta rapida tra istituzioni Ue e Stati membri.