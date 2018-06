Facebook, un virus modifica le impostazioni della privacy a 14 milioni di utenti

Facebook continua dunque a finire sotto i riflettori, dopo lo scandalo dell'autorizzazione conferita a Cambridge Analytica per il trattamento dei dati di 87 milioni di utenti. Il nuovo errore si è verificato mentre la piattaforma lavorava a una nuova modalità di condivisione di alcuni elementi del profilo degli utenti, come le foto.



Il problema complessivamente ha colpito il social network dal 18 al 27 maggio, ma Facebook è riuscito a sospendere il bug dal 22. Ha avuto però bisogno di cinque giorni in più per rendere tutti i messaggi privati, cioè accessibili solo agli "amici".



"Abbiamo risolto questo problema e informeremo tutte le persone coinvolte chiedendogli di rivedere ogni post fatto in quel periodo di tempo", recita una nota del capo della privacy di Facebook, Erin Egan, che ha confermato come il bug non abbia coinvolto alcun contenuto condiviso prima dell'intervallo "incriminato".