Facebook, la "talpa" Haugen: "Reale pericolo di disinformazione"

Frances Haugen, ex data scientist di Facebook, ha parlato a Bruxelles per porre all'Unione europea il problema della regolamentazione dei giganti digitali. "Esiste un reale pericolo di campagne di disinformazione", ha spiegato la cosiddetta "talpa", secondo cui "serve un accesso completo ai dati" e anche una commissione di "esperti in grado di studiarli". Il social network "non può autoregolamentarsi", ha concluso.