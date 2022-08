Facebook, gli utenti: "Feed pieno di post di sconosciuti"

Nelle ultime ore migliaia di persone hanno segnalato il problema alla piattaforma di Mark Zuckerberg: in sostanza, il bug che sta colpendo il social network fa comparire nel feed delle news parecchi post di persone che non si hanno tra le amicizie, contenuti condivisi su gruppi che non si seguono o post di vip ai quali non si è interessati.

Il problema è iniziato intorno alle 8.30

ed è andato ad acuirsi nel corso delle ore come conferma il sito specializzato Downdetector.com, punto di riferimento sui problemi delle piattaforme social e ai servizi online. Soltanto nella prima ora del bug sono arrivate migliaia di segnalazioni del social di proprietà di Meta. Segnalazioni che, come avviene di solito in questi casi, hanno avuto un grande eco sugli altri social. In particolare su Twitter: in tantissimi denunciano di aver visto "impazzire" l'algoritmo che selezione i contenuti da visualizzare.

L'hashtag

#FacebookDown

#Facebookhacked

è già tra le prime tendenze su Twitter, seguito da. Tuttavia, da Meta fanno sapere che non si tratta di nessun attacco informatico, ma semplicemente di un disservizio interno alla piattaforma sul quale gli ingegneri sono già al lavoro: "Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook - è il commento rilasciato dai vertici a Italian Tech -. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi".