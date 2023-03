Belgio, eutanasia per la donna che uccise i suoi cinque figli

La legge belga sull'eutanasia

In Belgio la legge consente alle persone di scegliere di sottoporsi all'eutanasia se hanno sofferenze psicologiche "insopportabili", e non solo fisiche, che non possono essere sanate. La psicologa Emilie Maroit, scrive la Bbc, ha raccontato ai media locali che Lhermitte probabilmente ha scelto di morire il 28 febbraio in un "gesto simbolico nel rispetto dei suoi figli. O potrebbe anche essere stato un modo per lei per finire quello che aveva iniziato, perché fondamentalmente voleva porre fine alla sua vita quando li ha uccisi".