Eurozona, disoccupazione ai minimi storici: a novembre 6,3%, in calo rispetto al 2023

Il tasso di disoccupazione resta ai minimi storici nell'area euro: a novembre si è attestato al 6,3%, invariato rispetto al mese di ottobre e in calo rispetto al 6,5% che si registrava nello stesso mese del 2023. Lo riporta Eurostat, secondo cui nell'area euro i disoccupati assommano a 10 milioni 819mila, 39.000 in meno rispetto al mese di ottobre e 333mila rispetto al novembre del 2023. Guardando a tutta l'Unione europea, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,9%, con 12 milioni 968mila disoccupati, 16mila in meno rispetto al mese precedente e 295mila in meno su base annua.