Europee, exit poll Irlanda: è testa a testa tra i moderati, volano i Verdi

Secondo i primi exit poll diffusi, in Irlanda, dove si è già votato per le elezioni europee, ci sarebbe un test a testa tra Finn Gael e Fianna Fail, due storici partiti moderati. Entrambi sarebbero attorno al 23%. A sinistra il Sinn Fein cala al 12% mentre volano i Verdi che dall'1 passano al 9%. Fermi al palo i laburisti, dati attorno al 6%.

Oltre che per le Europee in Irlanda si votava anche per le elezioni locali e per un referendum sul divorzio veloce. Spicca l'affermazione dei Verdi, che raggiungono il 9% nazionale anche grazie al risultato ottenuto nel collegio di Dublino, dove sono il primo partito con il 23%. Nella capitale il partito conservatore del premier Leo Varadkar si ferma al 14%, secondo partito, davanti da Fianna Fail, che ha il 12%.