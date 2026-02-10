Eurobond, media: Berlino contraria alla proposta di Macron
Secondo un funzionario tedesco citato da Politico, la proposta di Macron sul debito comune europeo sposterebbe l’attenzione dalla bassa produttività
© Ansa
Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria alla proposta del presidente francese Macron di un debito comune europeo, sottolineando come essa "distragga dall'argomento principale, ovvero il problema della produttività" continentale in discussione al vertice di giovedì. "È vero che abbiamo bisogno di maggiori investimenti", ha affermato il funzionario. "Ma, ad essere onesti, questo aspetto rientra nel contesto del quadro finanziario pluriennale" e dunque non nell'ipotesi di Eurobond.