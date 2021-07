Euro 2020, in caso di vittoria i giocatori dell'Inghilterra doneranno i premi in denaro al servizio sanitario nazionale

Getty Images

In caso di vittoria sull'Italia alla finale degli Europei di calcio, i giocatori dell'Inghilterra doneranno i loro premi in denaro al servizio sanitario nazionale. Come riportano i media inglesi, se la squadra dovesse vincere, la Football Association riceverebbe circa 24 milioni di sterline come premio. Una parte di queste, circa 9,6 milioni, dovrebbe essere suddivisa tra i 26 giocatori, i quali, tuttavia,Se, invece, la Nazionale dovesse perdere, riceverebbe un bonus ridotto hanno deciso di donarla.