Tra Etiopia e Somalia tensioni e accuse di fomentare scontri

Il governo federale somalo ha emesso una forte condanna contro il governo etiope, accusandolo di aver fomentato gli scontri tra le comunità nella regione di Gedo come parte della sua interferenza nell'indipendenza e nella sovranità della Somalia. In una dichiarazione ripresa dall'agenzia stampa Sonna, Mogadiscio ha evidenziato un modello ricorrente di istigazione al conflitto da parte dell'amministrazione di Addis Abeba, con azioni che "minano l'indipendenza somala". Il governo ha invitato la comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite e l'Unione Africana, a condannare le azioni dell'Etiopia, che ha descritto come dannose per la pace regionale e internazionale.