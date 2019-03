10 marzo 2019 12:45 Etiopia, si schianta aereo con 157 persone a bordo: nessun sopravvissuto, "forse 8 le vittime italiane" Lʼincidente poco dopo il decollo del Boeing 737 da Addis Abeba. La Farnesina in azione per le dovute verifiche sui connazionali coinvolti

Un aereo dell'Ethiopian Airlines, un Boeing 737-8 MAX, si è schiantato mentre era diretto a Nairobi, in Kenya. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, non ci sarebbero sopravvissuti. Stando a fonti Ansa non confermate, sarebbero 8 le vittime italiane. La Farnesina è al lavoro per le dovute verifiche. L'incidente è avvenuto poco dopo che il volo era decollato dalla capitale Addis Abeba con 157 persone a bordo.

Le vittime del disastro aereo di 33 nazionalitàI 157 morti a bordo dell'aereo erano di 33 nazionalità, 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Lo schianto è avvenuto alle 8.44 locali, sei minuti dopo il decollo a una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope, vicino alla località di Bishoftu. Lo rende noto l'emittente locale Ebc.



Un portavoce dell'Ethiopian Airlines ha comunicato che tra le vittime del disastro aereo ci sono 32 keniani e 17 etiopi. L'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed "esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari sul volo di linea ET 302 per Nairobi".



"Al momento le operazioni di ricerca e di soccorso sono nel vivo e non abbiamo informazioni confermate di superstiti o di possibili cause dell'incidente", si legge in un comunicato diffuso dall'Ethiopian Airlines. "Membri dello staff dell'Ethiopian Airlines - si legge ancora nella nota - saranno inviati sul luogo dell'incidente e faranno il possibile per aiutare gli addetti all'emergenza".



La compagnia aerea informa che è disponibile a breve una linea telefonica dedicata per parenti e amici che necessitino informazioni sui passeggeri a bordo dell'aereo.

Probabili vittime italiane"E' molto probabile" la presenza di italiani a bordo del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba. Lo riferiscono all'Ansa fonti qualificate che parlano di 8 connazionali deceduti nello schianto. Non si hanno ancora tuttavia conferme ufficiali, sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina, che si è attivata fin dal primo momento.