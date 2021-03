Etiopia,  Russia-Cina bocciano appello Onu a "fine violenze"

agenzia

La Cina e la Russia hanno bloccato l'adozione di una dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che chiedeva "la fine delle violenze" nel Tigrè in Etiopia, portando all'abbandono della bozza dopo due giorni di negoziati. Non c'è "consenso" e "non si prevede di andare oltre", ha fatto sapere una fonte. Pechino e Mosca ritengono che il conflitto armato nel Tigrè sia una "questione interna".