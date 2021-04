Etiopia, Msf: terribili condizioni per rifugiati in regione Gambella

-afp

"Siamo estremamente preoccupati per migliaia di richiedenti asilo provenienti dal Sud Sudan, bloccati da mesi in condizioni orribili in un centro di accoglienza nella regione di Gambella, in Etiopia". L'allarme è stato lanciato da Medici senza frontiere, che sottolinea come il Paese ospiti un grande numero di richiedenti asilo e rifugiati. "Temiamo che le condizioni peggioreranno ulteriormente durante la stagione delle piogge".