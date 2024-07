Etiopia, oltre 220 morti nelle frane causate dalle piogge: ci sono dispersi

In Etiopia è di almeno 229 morti il tragico bilancio delle frane provocate da forti piogge, che hanno colpito una zona isolata, il distretto di Kencho Shacha Gozdi, nel sud del Paese. Lo riferisce un amministratore locale, Dagmawi Ayele, aggiungendo che fra le vittime ci sono anche bambini e che almeno 5 persone sono state tirate fuori vive dalle macerie. Al momento non è chiaro quanti siano i dispersi. Il premier etiope, Abiy Ahmed, in un post su Facebook si è detto "profondamente rattristato".