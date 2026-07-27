Estate 2026 già sopra la media per numero e durata di ondate di calore

Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma all'Ansa Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento: "Siamo ben al di sopra della media degli anni passati, anche per quanto riguarda le temperature". Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando: "Si sono susseguite quasi senza interruzioni: gli intermezzi sono stati piccoli e brevissimi. In più - continua l'esperto - questa potrebbe non essere l'ultima ondata: al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto".