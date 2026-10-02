Copernicus: "Nell'Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre"

Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli: nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi, rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Considerando la media dell'Europa occidentale, alla fine della stagione si sono registrati 41 giorni di "forte" stress termico, un numero record, cinque in più rispetto al 2003. Per la stessa regione, anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, ha costituito un record.