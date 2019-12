Esplosione in un condominio in Germania, almeno 25 feriti

Almeno 25 persone sono rimaste ferite in un'esplosione, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, in un condominio del piccolo centro tedesco di Blankenburg, nella regione montuosa dell'Harz. Nelle vicinanze dell'edificio colpito, ci sono anche una scuola elementare e un asilo infantile, dal quale sono stati fatti evacuare per precauzione oltre 100 bambini.