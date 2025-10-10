Esplosione in una fabbrica militare in Tennesse: almeno 19 dispersi

Almeno 19 persone sono disperse a seguito di una violenta esplosione avvenuta venerdì mattina, ora locale, in uno stabilimento per la produzione di munizioni militari in Tennessee. Lo ha detto Chris Davis, sceriffo della contea di Humphreys, durante una conferenza stampa. Le autorità hanno anche confermato che ci sono vittime, senza precisarne il numero. L'incidente è avvenuto presso la Accurate Energetic Systems, che si trova a circa 100 chilometri a sud-ovest di Nashville, tra le contee di Hickman e Humphreys. Nell'impianto lavorano solitamente circa 80 persone, ma non è chiaro quanti fossero presenti al momento dell'esplosione.