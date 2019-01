Esplosione a Parigi, l'italiana ferita: "Su Parigi ho grande fiducia e speranza"

Angela Grignano è l'italiana rimasta gravemente ferita nell'esplosione di una panetteria nel cuore della capitale francese. A commiato del 2018, lo scorso 31 dicembre, scriveva sul suo profilo Facebook parole di speranza per la nuova vita appena intrapresa: "Parigi, un'avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza. Alla quale sto donando tutta me stessa per mettermi in gioco e vedere cosa è disposta regalarmi dopo tanti sacrifici".