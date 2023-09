Esercito Usa "perde" jet F-35 in Carolina del Sud: appello agli abitanti

Il messaggio su X (ex Twitter) ha scatenato l'ironia degli utenti. Il deputato repubblicano Nancy Mace: "Come diavolo si perde un F-35?"

Il velivolo è sparito dai cieli sopra la città di Charleston domenica pomeriggio dopo che il pilota si è paracadutato ed è stato portato in un ospedale della zona dove è ricoverato in condizioni stabili. "Se avete informazioni che possano aiutare le nostre squadre a localizzare l'F-35, chiamate il Base Defense Operations Center al numero 843-963-3600", si legge nel bizzarro messaggio su X che ha suscitato l'ironia degli utenti.

L'esercito Usa ha lanciato un appello agli abitanti della Carolina del Sud per ritrovare un aereo da caccia F-35 disperso in seguito a un incidente.

La ricostruzione di quant accaduto L'incidente si è verificato intorno alle 14.00 (ore locali) di domenica, quando il pilota, avendo molto probabilmente perduto il controllo dell'F-35B si è visto costretto a eiettarsi dal velivolo e paracadutarsi a terra. L'uomo è riuscito ad atterrare senza problemi in un'area vicino a North Charleston, nella Carolina del Sud. Il jet F-35B Lightning II, hanno fatto sapere le autorità, era partito dalla stazione aerea del corpo dei Marine di Beaufort. Faceva parte di uno squadrone di addestramento all'attacco e volava insieme a un altro caccia. Non è ancora possibile sapere che cosa sia accaduto di preciso. Secondo i funzionari incaricati di condurre le indagini, non ci sono prove che i due jet possano essersi scontrati, anche perché il secondo caccia è poi atterrato senza alcun problema alla base di Charleston. Solo un esame dell'F-35B coinvolto potrebbe dare delle risposte, ma il problema risiede proprio in questo: del velivolo non vi è traccia e le autorità competenti lo stanno ancora cercando.

L'annuncio dell'Air Force Ha generato un certo stupore l'annuncio fatto in queste ore dalla Joint Base Charleston. "Se avete informazioni che possono aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l'F-35, per favore chiamate il Centro operativo della difesa della base", è l'appello pubblicato su X-Twitter. Forse perché dotato di capacità stealth, il caccia ipertecnologico è particolarmente difficile da rintracciare con i radar, tanto che a distanza di ore le autorità Usa non sanno ancora dove sia finito. Si tratta di un modello prodotto dalla Lockheed Martin al costo di circa 80 milioni di dollari, è armato e dotato delle migliori tecnologie. Mentre l'esercito statunitense sta facendo il possibile per rintracciarlo, sul web impazzano i meme, con l'immagine dell'aereo incollata sui cartocci del latte, come viene solitamente fatto quando in caso di persona scomaparsa.



Grande imbarazzo, dunque, per le autorità americane. Il deputato repubblicano Nancy Mace ha sbottato: "Come diavolo si perde un F-35? Com'è possibile che non ci sia un dispositivo di localizzazione e chiediamo al pubblico cosa fare, trovare un jet e consegnarlo?"