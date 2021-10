Eruzione vulcano La Palma, dal governo spagnolo aiuti per 213 milioni

Ansa

Il governo spagnolo ha approvato la concessione di oltre 213 milioni di euro in "sovvenzioni, aiuti diretti e azioni di sostegno" per La Palma, l'isola delle Canarie colpita da un'eruzione vulcanica iniziata il 19 settembre. Lo rende noto l'esecutivo del premier Pedro Sánchez in una nota. Madrid aveva già approvato una prima tranche di aiuti da 10,5 milioni di euro, destinati a interventi urgenti per le persone colpite dalla calamità.