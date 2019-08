Erede Samsung, Corte suprema decide per un nuovo processo

La Corte suprema sudcoreana ha disposto un nuovo processo per l'erede del colosso Samsung, Lee Jae-Yong, condannato per reati quali corruzione e truffa, in relazione allo scandalo che ha portato all'impeachment della presidente Park Geun-Hye. Lee, in carcere nel 2017, è stato liberato dopo che alcune accuse sono state derubricate. La Corte, invece, ha disposto la revisione della sentenza, gettando le base per l'inasprimento della condanna.