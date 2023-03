Erdogan: "Faremo la nostra parte nel processo di adesione Finlandia alla Nato"

Per il presidente Erdogan la Turchia "farà la sua parte" nel processo di adesione della Finlandia alla Nato.

Erdogan nei prossimi giorni incontrerà l'omologo finlandese Sauli Niinisto a Istanbul per discutere di tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali e delle misure che possono essere intraprese per migliorare la cooperazione. Niinisto ha detto a sua volta che si recherà in Turchia per ribadire la volontà del Paese di aderire alla Nato.