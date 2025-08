Vittime di Epstein contro Trump: non c'è rispetto, è una guerra politica

Due vittime degli abusi di Jeffrey Epstein hanno scritto a un tribunale condannando la richiesta del Dipartimento di Giustizia americano di desecretare i file e accusando la mancanza di rispetto dimostrata nei loro confronti dal presidente Donald Trump e dalla sua amministrazione. Lo riporta la Cnn. Entrambe le vittime sono volute rimanere anonime, ma una delle due ha definito la gestione dei documenti sul finanziere pedofilo una "guerra politica". "Cari Stati Uniti, vorrei che aveste l'intera vicenda dei 'Epstein File' con più rispetto per le vittime. Non sono una pedina nella vostra guerra politica. Quello che avete fatto e continuate a fare mi tormenta giorno dopo giorno mentre contribuite a perpetuare questa storia all'infinito", ha scritto una delle due donne. Un'altra vittima ha sostenuto che la priorità del dipartimento di Giustizia e dell'Fbi finora è stata solo proteggere gli "uomini facoltosi". Sebbene nessuna delle due lettere richieda esplicitamente al giudice federale Richard Berman di New York di mantenere segrete le trascrizioni, entrambe lo esortano vivamente a prendere tutte le precauzioni necessarie per nascondere l'identità delle vittime.