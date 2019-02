Epidemia di morbillo in Giappone: uno dei focolai è causato da un gruppo anti-vax

In Giappone è in corso un’epidemia di morbillo, la peggiore degli ultimi dieci anni, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono stati registrati 167 casi dall'inizio dell’anno, concentrati in 20 delle 47 prefetture presenti su tutto il territorio nipponico. Allarmante la situazione in due province, quella di Mie e Osaka. A Mie, in particolare, sono stati segnalati 49 casi e quasi tutti coinvolgono membri della comunità religiosa Kyusei Shinkyo, che rifiuta farmaci e vaccini.