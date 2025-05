Enhanced Games, nel 2026 le "olimpiadi" del doping a Las Vegas

In calendario gare di nuoto (50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla), atletica leggera (100 metri piani e ostacoli) e sollevamento pesi (strappo e slancio). L'organizzazione parla di duecento atleti (ma sul sito se ne vedono al momento solo quattro) già con borsone e siringa in mano per un evento che nessuna tv al mondo diffonderà mai. Non per ragioni etiche ma per una precisa logica commerciale di chi c'è dietro a tutto questo circo mediatico: le gare andranno in diretta social, in modo da intercettare il pubblico giovane senza alcuna mediazione.